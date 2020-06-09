MIDA отбирает подрядчика для газификации жилых домов в комплексе соцжилья в Гяндже

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана отбирает подрядчика по внешнему и внутреннему газоснабжению многоквартирного жилого комплекса в Гяндже, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 300 манатов.

Главными критериями оценки тендерных предложений станут: опыт в выполнении аналогичных работ, технические, финансовые и кадровые возможности.

Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 15:00 7 июля. Тендерная процедура состоится 8 июля в 15:00.

Комплекс соцжилья в Гяндже будет построен на территории 6,23 га на улице Флага.

MIDA в настоящее время занимается строительством трех комплексов социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте.

Н.Аббасова