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Инфраструктура и тендеры 09.06.2020 10:54

MIDA отбирает подрядчика для газификации жилых домов в комплексе соцжилья в Гяндже

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана отбирает подрядчика по внешнему и внутреннему газоснабжению многоквартирного жилого комплекса в Гяндже, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 300 манатов.

Главными критериями оценки тендерных предложений станут: опыт в выполнении аналогичных работ, технические, финансовые и кадровые возможности.

Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 15:00 7 июля. Тендерная процедура состоится 8 июля в 15:00.

Комплекс соцжилья в Гяндже будет построен на территории 6,23 га на улице Флага.

MIDA в настоящее время занимается строительством трех комплексов социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СОЦЖИЛЬЕ, ПОДРЯДЧИКИ, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]