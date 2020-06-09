В Армении 350 новых случаев заражения Covid-19 за сутки, восемь пациентов скончались

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 350 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 13 тыс. 675, сообщает во вторник армянский единый информационный центр.

По данным центра, за сутки скончались восемь пациентов с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 291 человек. "Из них 217 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 74 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса в Армении 4451 человек (+352 за сутки).

По данным ведомства, за минувшие сутки в стране было проведено 1405 тестов на коронавирусную инфекцию.

В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.

С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.