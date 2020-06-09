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Регион 09.06.2020 10:58

В Армении 350 новых случаев заражения Covid-19 за сутки, восемь пациентов скончались

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 350 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 13 тыс. 675, сообщает во вторник армянский единый информационный центр.

По данным центра, за сутки скончались восемь пациентов с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 291 человек. "Из них 217 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 74 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса в Армении 4451 человек (+352 за сутки).

По данным ведомства, за минувшие сутки в стране было проведено 1405 тестов на коронавирусную инфекцию.

В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.

С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]