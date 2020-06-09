Лукашенко упрекает своих оппонентов в популизме и нарушении этических норм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его конкуренты по президентским выборам пытаются завоевать симпатии населения популистскими лозунгами, и упрекнул своих оппонентов в нарушении этических норм.

"Всего три недели как стартовала эта избирательная кампания, но уже сегодня мы видим, что далеко не все кандидаты в кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно. Кругом нарушения законодательства, более того, этических норм, оскорбления, выпады в сторону власти", - заявил Лукашенко на совещании с силовым блоком во вторник в Минске. Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам главы государства, "есть и такие, кто считает, что для достижения цели все средства хороши". "То, что в борьбе за симпатии населения они используют исключительно популистские лозунги и ничем не подкрепленные обещания, - это пусть разбираются сами люди. Они проанализируют, сделают соответствующие выводы. Народ разберется", - отметил Лукашенко.

Кроме того, он потребовал не допустить превращения процесса сбора подписей за выдвижение в кандидаты в президенты в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.

"Допустить нарушения закона нельзя: потом нам придется за это очень дорого заплатить. Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Поэтому закон и еще раз закон. Он должен быть безукоризненно соблюден", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа. В настоящее время инициативные группы 14 претендентов продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения их кандидатами в президенты.