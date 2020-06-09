Джонсон заявил, что не потерпит нарушений британскими протестующими мер безопасности при COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил, что не намерен мириться с нарушениями мер безопасности при COVID-19 во время протестов против расовой дискриминации в стране, несмотря на то, что солидарен с чувствами демонстрантов.

"Я не буду поддерживать тех, кто пренебрегает правилами социального дистанцирования", - сказал он.

"И нет, я не буду поддерживать или потворствовать тем, кто нарушает закон, или нападает на полицию или оскверняет общественные памятники", - добавил Джонсон.

Ранее в ходе антирасистких протестов в Лондоне призывающие к соблюдению прав человека демонстранты осквернили памятник бывшему премьеру страны Уинстону Черчиллю на Парламентской площади. Демонстранты назвали Черчилля расистом. Вандалы зачеркнули его имя на памятники и написали на нем лозунг, под которым по всему миру проходят протесты: "Жизни чернокожих имеют значение".

Комментируя этот инцидент, Джонсон также заявил, что "в этой стране демократия". "Если вы хотите изменить городской облик, вы можете пойти кандидатом на выборы или проголосовать за того, кто это сделает", - сказал премьер.

При этом он выразил солидарность с теми, в ком вызвала отклик ситуация с умершим гражданином США афроамериканского происхождения Джорджем Флойдом.

"Мы не можем игнорировать глубину эмоций от зрелища, когда чернокожий человек гибнет от рук полиции. И всем тем, кто выбрал мирный протест и правила дистанцирования, я говорю "да", я вас слышу, я вас понимаю", - сказал он.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе в штате Миннесота. Полицейский надавил на шею задержанного Флойда коленом, несмотря на его жалобы. Впоследствии Флойд скончался, видео его задержания попало в Интернет и вызвало массовые акции протеста против неравноправия во всем мире.