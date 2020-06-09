Президент Хорватии Миланович планирует приехать в Москву на Парад Победы

Президент Хорватии Зоран Миланович намерен приехать на парад Победы 24 июня в Москву, заявили в посольстве РФ в Хорватии.

"По информации российского посольства, президент Республики Хорватии Зоран Миланович намерен воспользоваться полученным приглашением и прибыть на мероприятия в Москву", - говорится в сообщении Российской дипмиссии в твиттере.

Как сообщалось, парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в Москве 24 июня.