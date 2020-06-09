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Дальнее зарубежье 09.06.2020 16:50

Президент Хорватии Миланович планирует приехать в Москву на Парад Победы

Президент Хорватии Зоран Миланович намерен приехать на парад Победы 24 июня в Москву, заявили в посольстве РФ в Хорватии.

"По информации российского посольства, президент Республики Хорватии Зоран Миланович намерен воспользоваться полученным приглашением и прибыть на мероприятия в Москву", - говорится в сообщении Российской дипмиссии в твиттере.

Как сообщалось, парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в Москве 24 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПАРАД, ХОРВАТИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]