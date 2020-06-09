Киргизия может отозвать своих представителей из ЕЭК из-за блокирования грузов на казахстанской границе - министр

ЕАЭС должен стать арбитром в ситуации с блокированием киргизских грузов на границе с Казахстаном, где скопились сотни машин. В ином случае Бишкек может отозвать министров из ЕЭК и даже поставить под вопрос свое участие в экономическом союзе, заявляют в министерстве экономики Киргизии.

Глава Минэкономики Киргизии Санжар Мукамбетов на заседании парламентского комитета по международным делам во вторник заявил, что "не исключает отзыва своих представителей из состава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), если по проблемам на киргизско-казахстанской границе не будет найдено никакого решения".

"В нынешней ситуации урегулировать вопрос может только арбитр в лице Евразийского экономического союза, который создавался именно для беспрепятственной торговли между членами организации", - заявил со своей стороны "Интерфаксу" источник в руководстве министерства.

"Мы пока намерены придерживаться регламента деятельности ЕАЭС, но, в случае, если в ближайшее время вопрос при участии членов Союза не будет решен, тогда в Киргизии воспользуются таким механизмом воздействия, как отзыв министров, что нарушит кворум ЕЭК", - заявил собеседник агентства.

"Смысла находиться в ЕАЭС без решения проблемы у Киргизии нет. Все товары блокируются на границе с Казахстаном, несколько обращений в ЕЭК уже было, но комиссия принимала сторону Казахстана. Если в этот раз решение окажется аналогичным, это поставит вопрос дальнейшего членства Киргизии в ЕАЭС", - добавил он.

Собеседник агентства отметил, что возникшая проблема скопления автомашин на границе "налицо обнажила проблемы внутри ЕАЭС, который оказывается не способным решать подобные проблемы", хотя основным преимуществом экономического союза является беспрепятственное перемещение товаров.

"Действия Казахстана являются "барьером внутри ЕАЭС", но казахские коллеги заявляют, что они защищают свой рынок и рынок Союза от контрабанды китайских товаров, которые, якобы, следуют через Киргизию в Россию, а часть из них оседает в Казахстане", - сказал источник в Минэкономики Киргизии.

Вместе с тем, из-за ситуации с коронавирусом, киргизско-китайская граница была закрыта в начале февраля, и грузопотока не было, открытие пункта пропуска на китайско-киргизской границе планируется в июне, добавил он.

В связи с этим в Минэкономики Киргизии полагают, что в Казахстане "есть иные причины" не пропускать машины из Киргизии. По словам собеседника агентства, они могут сводиться к внутренним противоречиям в самом Казахстане относительно контроля над деятельностью крупнейшего логистического центра Хоргос, расположенного на казахстанско-китайской границе.

В Минэкономики Киргизии считают, что ситуация на границе Киргизии и Казахстана также "бьет по авторитету России, являющейся локомотивом интеграционных процессов в регионе", отметил собеседник агентства.

Накануне главы МИД Киргизии и Казахстана Чингиз Айдарбеков Мухтар Тлеуберди во время телефонного разговора обсудили ситуацию на киргизско-казахской государственной границе.

"Стороны, отмечая важность создания благоприятных условий для предпринимателей Киргизии и Казахстана, пришли к пониманию о необходимости устранения барьеров на действующих пунктах пропуска", - говорилось в сообщении пресс-службы МИД Киргизии.

В пресс-службе добавили, что киргизская сторона призвала казахстанскую сторону соблюдать действующие нормы ЕАЭС.

6 июня пресс-служба Киргизии сообщила, что на контрольно-пропускном пункте "Актилек - автодорожный" образовалась восьмикилометровая пробка. На границе скопилось более 500 грузовых автотранспортных средств из-за усиленных досмотровых мер со стороны сотрудников комитета государственных доходов Минфина Казахстана, приведшее к восьмикилометровой пробке.

Правительство Киргизии обвинило Казахстан в создании барьеров при прохождении границы. Комитет госдоходов Минфина Казахстана в свою очередь заявил, что киргизская сторона заинтересована в признании внутреннего налогового администрирования Казахстана торговым барьером и намеренно идет на обострение ситуации на границе.

4 июня вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев заявил, что "ситуация на киргизско-казахстанской границе критическая" и противоречит договоренностям ЕАЭС.

Вместе с тем депутаты парламента Киргизии сняли с повестки дня все вопросы, касающиеся ЕАЭС из-за очереди грузовиков на киргизско-казахской границе. Депутат Каныбек Иманалиев заявил, что правительству Киргизии необходимо незамедлительно направить ноту в секретариат ЕАЭС в связи со сложившейся ситуацией.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Членами союза являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия имеет статус наблюдателя.