Великобритания и Япония начали официальные переговоры по торговле

Представители Великобритании и Японии приступили к официальным переговорам по торговому соглашению, сообщили во вторник в британском министерстве по международной торговле.
"Я с большим удовольствием открываю официальные торговые переговоры между двумя самыми большими экономики - Великобританией и Японией", - говорится в заявлении секретаря по международной торговли Элизабет Трасс.
Она отметила, что Япония - "близкий партнер Великобритании во всех отношениях".
"Мы приступаем сегодня к этим торговым приговорам, потому что обе наши страны считают, что правильная реакция на беспрецедентные экономические вызовы, возникшие из-за коронавируса, заключается в том, чтобы сделать международную торговлю более легкой и справедливой", - указывается в заявлении.
По словам Трасс, стороны будут работать над соглашением, которое, как они надеются, начнет действовать к концу переходного периода после выхода Великобритании из ЕС.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Подразделения ВС Азербайджана провели учения с боевой стрельбой
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Aker Energy меняет концепцию разработки месторождения Pecan на шельфе Ганы с ЛУКОЙЛом
Россия и Египет неизбежно придут к возобновлению чартерного авиасообщения между странами - Богданов
В Азербайджане COVID-19 заразились почти 8,2 тыс. человек, скончались – около 100
Президент Азербайджана принял участие в открытии еще 3 модульных больниц
Баку занял 172-ое место среди самых дорогих городов мира в условиях пандемии COVID-19
ИВ Сумгайыта направит около 4 млн манатов на ремонт и замену лифтов
ИВ Сальянского района направит свыше 1 млн манатов на благоустройство города
ЖКХ Гянджи направит свыше 4,2 млн манатов на благоустройство города
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Итоги онлайн-обучения школьников: представители «Лаборатории Касперского» о кибербезопасности образования азербайджанских школьников в период самоизоляции
«Я создала Австрийский Банк Развития и управляла им 10 лет»: Андреа Хагманн, Член Наблюдательного Совета AccessBank
Центр Обслуживание Клиентов Nar будет предоставлять свои услуги абонентам в период действия ужесточенного карантинного режима
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог