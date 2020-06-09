Великобритания и Япония начали официальные переговоры по торговле

Представители Великобритании и Японии приступили к официальным переговорам по торговому соглашению, сообщили во вторник в британском министерстве по международной торговле.

"Я с большим удовольствием открываю официальные торговые переговоры между двумя самыми большими экономики - Великобританией и Японией", - говорится в заявлении секретаря по международной торговли Элизабет Трасс.

Она отметила, что Япония - "близкий партнер Великобритании во всех отношениях".

"Мы приступаем сегодня к этим торговым приговорам, потому что обе наши страны считают, что правильная реакция на беспрецедентные экономические вызовы, возникшие из-за коронавируса, заключается в том, чтобы сделать международную торговлю более легкой и справедливой", - указывается в заявлении.

По словам Трасс, стороны будут работать над соглашением, которое, как они надеются, начнет действовать к концу переходного периода после выхода Великобритании из ЕС.