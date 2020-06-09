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Дальнее зарубежье 09.06.2020 17:01

Великобритания и Япония начали официальные переговоры по торговле

Представители Великобритании и Японии приступили к официальным переговорам по торговому соглашению, сообщили во вторник в британском министерстве по международной торговле.

"Я с большим удовольствием открываю официальные торговые переговоры между двумя самыми большими экономики - Великобританией и Японией", - говорится в заявлении секретаря по международной торговли Элизабет Трасс.

Она отметила, что Япония - "близкий партнер Великобритании во всех отношениях".

"Мы приступаем сегодня к этим торговым приговорам, потому что обе наши страны считают, что правильная реакция на беспрецедентные экономические вызовы, возникшие из-за коронавируса, заключается в том, чтобы сделать международную торговлю более легкой и справедливой", - указывается в заявлении.

По словам Трасс, стороны будут работать над соглашением, которое, как они надеются, начнет действовать к концу переходного периода после выхода Великобритании из ЕС.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЯПОНИЯ, ТОРГОВЛЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]