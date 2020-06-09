Украинская делегация будет вести переговоры с Ираном на межправительственном уровне и потребует от иранской стороны максимально полного выполнения ею международно-правовых обязательств, в том числе относительно выплаты компенсаций родственникам погибших в результате уничтожения самолета "МАУ" в Иране, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Речь идет о том, что на первом этапе родственники погибших должны получить так называемую "hardship" - страховку от страховых компаний. После этого страховые компании в регрессном порядке обращаются к иранской стороне за возмещением понесенных убытков. Украинская делегация будет вести переговоры на межправительственном уровне и потребует от иранской стороны максимально полного выполнения ею международно-правовых обязательств, в том числе относительно выплаты компенсаций", - сказал Енин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что формула подсчета компенсаций как раз является одним из предметов переговорного процесса.

"Ее расчет является достаточно непростым. Задачей украинской делегации будет обеспечение достойного уровня компенсаций в соответствии с лучшими практиками в этой сфере", - подчеркнул замглавы МИД.

Енин также добавил, что государство будет активно содействовать компенсации убытков украинской авиакомпании "МАУ".

По его словам, в ближайшее время ожидается обнародование указа президента Украины о составе украинской делегации на переговорах с иранской стороной. Кроме того, планируется утвердить соответствующие директивы украинской делегации.

"Тем не менее, мы не стоим на месте, мы осуществляем достаточно активные переговоры с тем, чтобы стимулировать иранскую сторону к максимально эффективному сотрудничеству не только с Украиной, но и с другими государствами, пострадавшими в результате этой катастрофы. Во многом это зависит от политической воли иранской стороны", - сказал Енин.

Заместитель министра отметил, что во время прошлого совета Международной организации гражданской авиации в марте этого года иранская сторона заверила, что передача "черных ящиков" со сбитого украинского самолета произойдет в течение двух недель.

"Безусловно, можно делать определенные поправки на мероприятия, связанные с пандемией. Однако, я уверен, что иранская сторона, оттягивая передачу "черных ящиков", играет не в свою пользу", - подчеркнул он.

Кроме того, Енин напомнил, что требования Чикагской конвенции и Монреальской конвенции определяют принцип неотложной расшифровки или, в случае отсутствия надлежащих технических возможностей, неотложной и безусловной передачи для расшифровки "черных ящиков" тому государству, которое имеет соответствующее оборудование и авторизованное компанией-производителем, в данном случае "Боинг", программное обеспечение.

"Ключевым в этом этапе является доверие и международное признание результатов соответствующей экспертизы именно потому, что нельзя исключать, что на определенной стадии, если переговоры с Ираном зайдут в тупик, и соответствующие переговорные возможности будут исчерпаны, Украине придется, возможно, вместе с другими государствами, обращаться к другим механизмам защиты своих интересов", - сказал он.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.