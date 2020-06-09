Экс-премьер Киргизии Исаков, признанный виновным в коррупции, проведет за решеткой 18 лет - вердикт суда

Первомайский районный суд Бишкека приговорил бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова к 12 годам лишения свободы по обвинению в коррупции при реконструкции Исторического музея и постановил взыскать с него $3,3 млн, сообщает во вторник корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
"Суд постановил определить Сапару Исакову срок наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет и взыскать c него 247 млн сомов ($3,3 млн) штрафа", - заявил судья Марат Сыдыков, зачитывая приговор.
"В совокупности, учитывая ранее вынесенный обвинительный приговор в виде лишения свободы сроком 15 лет, определить срок наказания Исакову в виде лишения свободы 18 лет в колонии усиленного режима", - отметил Сыдыков.
Суд также признал виновной в злоупотреблении должностным положением бывшего заведующую отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента страны Миру Карыбаеву и приговорил ее к штрафу 260 тыс. сомов ($3,5 тыс.).
4 июня гособвинение просило суд приговорить бывшего премьер-министра Исакова по делу о коррупции при реконструкции Исторического музея к штрафу более 247 млн сомов ($ 3,3 млн) и 20 годам лишения свободы. Таким образом суд удовлетворил ходатайство обвинения частично.
Исаков был основным фигурантом уголовного дела о реконструкции Исторического музея с ущербом государству на сумму около $1,5 млн.
6 декабря 2019 года Свердловский районный суд Бишкека приговорил экс-премьера к 15 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
23 марта Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции в силе.
Дело о коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ было возбуждено в январе 2018 года и касается китайского кредита в размере $386 млн. Бывших чиновников обвинили в нанесении ущерба государству в размере $111 млн при заключении контракта с китайской компанией ТВЕА.
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