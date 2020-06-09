В планах Путина на вторник пока нет разговора с Эрдоганом - Песков

Общение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по ливийской тематике на сегодня пока не запланировано, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, сегодня пока таких планов нет. Нет планов разговора с главой Турции. Но у них очень тесное общение, при необходимости они (такие разговоры) могут согласовываться весьма оперативно. Эрдоган, действительно, сегодня говорил о том, что, возможно, потребуется общение с Путиным по Ливии. Как будет и если будет согласовано такое общение, то разговор состоится", - сказал Песков журналистам во вторник.

Ранее во вторник Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным ситуацию в Ливии.

"Это (ситуацию в Ливии - ИФ) будет необходимо обсудить с уважаемым господином Путиным. У меня с ним также, возможно, будут переговоры", - сообщил Эрдоган в эфире телерадиокомпании TRT.

Он уточнил, что лидеры рассмотрят ситуацию в Ливии, включая информацию о присутствии в стране российских военных.