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Регион 09.06.2020 18:02

В планах Путина на вторник пока нет разговора с Эрдоганом - Песков

Общение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по ливийской тематике на сегодня пока не запланировано, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, сегодня пока таких планов нет. Нет планов разговора с главой Турции. Но у них очень тесное общение, при необходимости они (такие разговоры) могут согласовываться весьма оперативно. Эрдоган, действительно, сегодня говорил о том, что, возможно, потребуется общение с Путиным по Ливии. Как будет и если будет согласовано такое общение, то разговор состоится", - сказал Песков журналистам во вторник.

Ранее во вторник Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным ситуацию в Ливии.

"Это (ситуацию в Ливии - ИФ) будет необходимо обсудить с уважаемым господином Путиным. У меня с ним также, возможно, будут переговоры", - сообщил Эрдоган в эфире телерадиокомпании TRT.

Он уточнил, что лидеры рассмотрят ситуацию в Ливии, включая информацию о присутствии в стране российских военных.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ТУРЦИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]