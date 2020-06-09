Правительство Франции представило план поддержки аэрокосмической отрасли объемом 15 млрд евро

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр во вторник представил план поддержки аэрокосмической отрасли страны в условиях кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, объемом 15 млрд евро.

"Санитарный кризис привел к торможению развития аэрокосмического сектора. Мы должны любой ценой избежать отставания нашей промышленности от Китая и США", - написал он в Twitter после своего выступления.

План французского правительства нацелен на сохранение рабочих мест в отрасли, в которой занято 300 тыс. человек. По словам Ле Мэра, если государство не примет срочных мер поддержки, 100 тыс. рабочих мест окажутся под угрозой в ближайшие шесть месяцев.

"Помощь, которую мы предоставим, должна позволить Airbus, Thales, Dassault и Safran сохранить максимум рабочих мест во Франции", - сказал он.

План включает государственные гарантии по экспортным кредитам. Авиакомпании получат годовую отсрочку по выплате кредитов. Эта мера будет стоить правительству 1,5 млрд евро. Помимо этого, Франция предложит Европейской комиссии смягчить требования по выплате кредитов по новым заказам самолетов Airbus.

Помимо этого, правительство разместит государственный оборонный заказ на 800 млн евро.

Министр экономики и финансов страны также объявил о создании фонда поддержки малых и средних предприятий аэрокосмической промышленности, средства которого должны стать доступны уже в июле. Изначально объем фонда составит 500 млн евро, из которых 200 млн будут выделены из бюджета. Крупнейшие представители отрасли предоставят еще 200 млн евро.

"Впервые Airbus, Safran, Dassault и Thales согласились вместе выделить средства, чтобы поддержать промышленность", - подчеркнул Ле Мэр.

Министр заявил и о необходимости ускоренной декарбонизации аэрокосмической отрасли. Франция намерена создать углеродно-нейтральный самолет к 2035 году, а не к 2050 году, как предполагалось ранее.

План поддержки отрасли включает государственную помощь Air France в размере 7 млрд евро, о которой было объявлено в мае.

Государственные расходы, вытекающие из плана, были включены в проект скорректированной версии бюджета, который Брюно Ле Мэр и министр государственных счетов Жеральд Дарманен представят в среду на заседании совета министров.