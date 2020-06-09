Экспорт ФРГ на фоне коронавируса показал в апреле сильнейший спад с 1950 года - статистика

Экспорт товаров из Германии на фоне пандемии коронавируса в апреле упал на 31%, свидетельствуют данные федерального статистического ведомства ФРГ Destatis.

По данным ведомства, в апреле 2020 года экспорт снизился на 31,1%, а импорт - на 21,6% по сравнению с апрелем 2019 года.

"В том, что касается экспорта, это самый большой спад за месяц в сравнении с предыдущим годом с начала ведения внешнеторговой статистики в 1950 году", - указывают в ведомстве.

В общей сложности в апреле 2020 года Германия экспортировала товаров на сумму в 75,7 млрд евро, объем импорта составил 72,2 млрд евро.