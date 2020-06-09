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Дальнее зарубежье 09.06.2020 20:22

Экспорт ФРГ на фоне коронавируса показал в апреле сильнейший спад с 1950 года - статистика

Экспорт товаров из Германии на фоне пандемии коронавируса в апреле упал на 31%, свидетельствуют данные федерального статистического ведомства ФРГ Destatis.

По данным ведомства, в апреле 2020 года экспорт снизился на 31,1%, а импорт - на 21,6% по сравнению с апрелем 2019 года.

"В том, что касается экспорта, это самый большой спад за месяц в сравнении с предыдущим годом с начала ведения внешнеторговой статистики в 1950 году", - указывают в ведомстве.

В общей сложности в апреле 2020 года Германия экспортировала товаров на сумму в 75,7 млрд евро, объем импорта составил 72,2 млрд евро.

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Тэги: ФРГ, ЭКСПОРТ, ПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]