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Это интересно 09.06.2020 16:04

Баку занял 172-ое место среди самых дорогих городов мира в условиях пандемии COVID-19

Баку занял 172-ое место в мире для работающих иностранцев, свидетельствует рейтинг международной консалтинговой компании Mercer за 2020 год.

Рейтинг включает 209 городов мира.

В прошлом году Азербайджан занял 178-ое место.

В рейтинге 2020 года Гонконг второй год подряд сохраняет звание самого дорогого города для работающих иностранцев.

На втором месте - Ашхабад, который в прошлом году занимал седьмую строчку. Японская столица по сравнению с 2019 годом потеряла одну позицию и опустилась со второго на третье место.

В ТОП-10 городов также вошли Цюрих, Сингапур, Нью-Йорк, Шанхай, Берн, Женева и Пекин.

На последних строчках этого рейтинга расположились Ташкент, Виндхук и Тунис.

"В связи с COVID-19 социальные и экономические сложности подтолкнули организации на переоценку их глобальных программ по трудовой мобильности с обращением особого внимания на благосостояние их сотрудников-экспатов", - говорится в исследовании Mercer.

"Неожиданные изменения в показателях вызваны, главным образом, влиянием COVID-19 на мировую экономику", - сказала руководитель программ по трудовой мобильности в Mercer Ивон Трейбер.

Рейтинг учитывал такие факторы, как стоимость жилья, транспорта, питания, одежды, развлечений и услуг в разных городах мира.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ГОРОДА, ДОРОГОВИЗНА, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]