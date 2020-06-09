Президент Азербайджана принял участие в открытии еще 3 модульных больниц

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и I вице-президент Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в открытии 2-ой модульной больницы в Баку - поселке Бильгя.
Как отмечается на официальном сайте главы государства, также в формате видеоконференции состоялось открытие еще двух других модульных больниц - в Сумгайыте и поселке Сарай Абшеронского районе.
Больничные комплексы, которые состоят из трех корпусов, 100 палат и 200 коек, оснащены централизованной системой генерации кислорода.
Ранее 7 мая была открыта первая модульная больница в Баку.
Как сообщалось ранее, всего планируется открытие 10 модульных больниц,двух - в Баку, 8 - в регионах Азербайджана.Строительство 6 из них финансируется за счет бюджетных средств, 4 – со стороны частных структур.
Х.Насирзаде
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