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Здравоохранение 09.06.2020 16:21

Президент Азербайджана принял участие в открытии еще 3 модульных больниц

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и I вице-президент Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в открытии 2-ой модульной больницы в Баку - поселке Бильгя.

Как отмечается на официальном сайте главы государства, также в формате видеоконференции состоялось открытие еще двух других модульных больниц - в Сумгайыте и поселке Сарай Абшеронского районе.

Больничные комплексы, которые состоят из трех корпусов, 100 палат и 200 коек, оснащены централизованной системой генерации кислорода.

Ранее 7 мая была открыта первая модульная больница в Баку.

Как сообщалось ранее, всего планируется открытие 10 модульных больниц,двух - в Баку, 8 - в регионах Азербайджана.Строительство 6 из них финансируется за счет бюджетных средств, 4 – со стороны частных структур.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МОДУЛЬНАЯ/БОЛЬНИЦА, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]