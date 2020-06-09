Палестинский премьер пообещал ответить на аннексию земель Израилем созданием государства

Глава правительства Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммед аш-Штайэ заявил что палестинцы ответят в случае аннексии Израилем Иорданской долины провозглашением государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, передают израильские СМИ.

По его словам, аннексия территорий на Западном берегу реки Иордан "представляет опасность для самого существования палестинского народа". Аш-Штайэ отметил, что намерен заручиться широкой международной поддержкой по этому вопросу.

Также палестинский премьер заявил, что у ПНА нет средств на выплату зарплат за май. По его словам, зарплаты за март и апрель были выплачены с трудом. Обвинил он в этом Израиль.

"После начала эпидемии коронавируса мы до конца осознали хрупкость нашего экономического положения. Но причиной этого положения стала не эпидемия, а израильская оккупация", - сказал он журналистам.

Ранее в ПНА заявили, что готовящаяся Израилем операция по аннексии части Западного берега реки Иордан повлечет за собой беспрецедентный уровень насилия.

Аннексия Израилем палестинских земель на Западном берегу реки Иордан предусмотрена представленным президентом США Дональдом Трампом 28 января планом ближневосточного урегулирования, получившим название "сделка века". Палестинцы и многие страны этот план осудили.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в прошлом месяце, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.