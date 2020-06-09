Глава МИД Казахстана обсудил с российским коллегой предстоящий визит Токаева в Москву, взаимодействие в международных организациях

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди по видеосвязи обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предстоящий визит казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Москву, вопросы сотрудничества по линии ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства в политической, экономической областях, в том числе в транзитно-транспортном, энергетическом и военно-техническом направлениях. Собеседники также рассмотрели вопросы кооперации по линии СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, ООН", - говорится в сообщении.

Также главы МИД обсудили подготовку предстоящего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отмечается в сообщении. Парад в российской столице намечен на 24 июня.

"Кроме того, Тлеуберди и Лавров рассмотрели вопросы подготовки к проведению в ноябре текущего года в Кокшетау XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - говорится в сообщении.