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СНГ 09.06.2020 21:02

Глава МИД Казахстана обсудил с российским коллегой предстоящий визит Токаева в Москву, взаимодействие в международных организациях

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди по видеосвязи обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предстоящий визит казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Москву, вопросы сотрудничества по линии ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства в политической, экономической областях, в том числе в транзитно-транспортном, энергетическом и военно-техническом направлениях. Собеседники также рассмотрели вопросы кооперации по линии СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, ООН", - говорится в сообщении.

Также главы МИД обсудили подготовку предстоящего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отмечается в сообщении. Парад в российской столице намечен на 24 июня.

"Кроме того, Тлеуберди и Лавров рассмотрели вопросы подготовки к проведению в ноябре текущего года в Кокшетау XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - говорится в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]