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Дальнее зарубежье 09.06.2020 21:29

Президент Черногории обещает противостоять попыткам извне повлиять на выборы

Президент Черногории Мило Джуканович, говоря о предстоящих парламентских выборах в стране, заявил, что приложит усилия для противостояния попыткам повлиять извне на результаты.

"Ключевой вызов - это предстоящие выборы. Очень важно, чтобы выборы прошли в атмосфере стабильности и безопасности", - сказал Джуканович на пресс-конференции во вторник в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

"Мы проверим способность нашей страны оказывать сопротивление разных попыткам третьих сторон, которые хотят дестабилизировать нас в регионе", - добавил он. Президент не уточнил, кого именно подозревает в намерениях попытаться повлиять на выборы.

Кроме того, президент Черногории указал на важную роль для его страны трансатлантического сотрудничества.

Парламентские выборы в Черногории должны состояться не позднее октября 2020 года.

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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]