Президент Черногории обещает противостоять попыткам извне повлиять на выборы

Президент Черногории Мило Джуканович, говоря о предстоящих парламентских выборах в стране, заявил, что приложит усилия для противостояния попыткам повлиять извне на результаты.

"Ключевой вызов - это предстоящие выборы. Очень важно, чтобы выборы прошли в атмосфере стабильности и безопасности", - сказал Джуканович на пресс-конференции во вторник в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

"Мы проверим способность нашей страны оказывать сопротивление разных попыткам третьих сторон, которые хотят дестабилизировать нас в регионе", - добавил он. Президент не уточнил, кого именно подозревает в намерениях попытаться повлиять на выборы.

Кроме того, президент Черногории указал на важную роль для его страны трансатлантического сотрудничества.

Парламентские выборы в Черногории должны состояться не позднее октября 2020 года.