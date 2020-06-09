В Китае число авиапассажиров превысило 1 млн человек в сутки впервые после вспышки COVID-19

Количество авиапассажиров, перевезенных за сутки в Китае, превысило 1 млн человек впервые с конца января, сообщило Управление гражданской авиации Китая.

Это обусловлено улучшением ситуации с профилактикой и контролем распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

По данным управления, 5 июня в стране число авиапассажиров достигло 1,03 млн человек, составив 61,5% от уровня на ту же дату прошлого года. В прошлую пятницу было выполнено 11,333 тыс. рейсов, что является новым максимумом с февраля текущего года.

С 1 по 5 июня среднесуточное число авиапассажиров выросло в среднем до 935,2 тыс. человек, достигнув 57,4% от показателей аналогичного периода 2019 года, сообщает агентство "Синьхуа".