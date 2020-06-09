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Транспорт и связь 09.06.2020 20:29

В Китае число авиапассажиров превысило 1 млн человек в сутки впервые после вспышки COVID-19

Количество авиапассажиров, перевезенных за сутки в Китае, превысило 1 млн человек впервые с конца января, сообщило Управление гражданской авиации Китая.

Это обусловлено улучшением ситуации с профилактикой и контролем распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

По данным управления, 5 июня в стране число авиапассажиров достигло 1,03 млн человек, составив 61,5% от уровня на ту же дату прошлого года. В прошлую пятницу было выполнено 11,333 тыс. рейсов, что является новым максимумом с февраля текущего года.

С 1 по 5 июня среднесуточное число авиапассажиров выросло в среднем до 935,2 тыс. человек, достигнув 57,4% от показателей аналогичного периода 2019 года, сообщает агентство "Синьхуа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]