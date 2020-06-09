Каждый пятый иранец мог заразиться COVID-19 - власти

Около 15 млн иранцев, или каждый пятый житель страны, могли заразиться коронавирусом с февраля этого года, предположили во вторник в Минздраве Ирана.

"Около 15 миллионов иранцев могли заразиться этим вирусом с момента начала вспышки", - сказал Эхсан Мостафави, член целевой группы в Минздраве Ирана, созданной для борьбы с COVID-19 в стране, его цитирует агентство Исна.

По его словам, в таком случае уровень летальности вируса в стране может быть на самом деле гораздо ниже, чем ученые представляют себе.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари заявила во вторник, что число умерших от коронавируса в Иране возросло до 8,4 тыс. человек. По ее словам, число официально выявленных случаев заражения возросло на 2095 человек и составило 175 927 человек.