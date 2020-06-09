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Регион 09.06.2020 17:01

Каждый пятый иранец мог заразиться COVID-19 - власти

Около 15 млн иранцев, или каждый пятый житель страны, могли заразиться коронавирусом с февраля этого года, предположили во вторник в Минздраве Ирана.

"Около 15 миллионов иранцев могли заразиться этим вирусом с момента начала вспышки", - сказал Эхсан Мостафави, член целевой группы в Минздраве Ирана, созданной для борьбы с COVID-19 в стране, его цитирует агентство Исна.

По его словам, в таком случае уровень летальности вируса в стране может быть на самом деле гораздо ниже, чем ученые представляют себе.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари заявила во вторник, что число умерших от коронавируса в Иране возросло до 8,4 тыс. человек. По ее словам, число официально выявленных случаев заражения возросло на 2095 человек и составило 175 927 человек.

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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]