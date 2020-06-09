В бельгийском Антверпене отправили на реставрацию испорченную вандалами статую короля Леопольда II

В бельгийском городе Антверпене демонтировали испорченную вандалами статую короля Леопольда II и отправили ее на реставрацию, передают во вторник европейские СМИ.
Статую короля, отличавшегося жестким стилем управления колониями, вандалы несколько дней назад залили краской в ходе протестов против расизма. Монумент стоял в городском парке, но пока неясно, когда именно он вернется на свое место.
Во многих странах мира в последние дни проходят массовые акции протеста против неравноправия в мире. Они начались после смерти гражданина США афроамериканского происхождения. Во время задержания полицейский применил к нему силу, мужчина впоследствии скончался.
Также от вандалов пострадал памятник Уинстону Черчиллю в Лондоне. Вандалы также испортили его краской, обвинив Черчилля в расизме. При этом мэр Лондона Садик Хан заявил, что некоторые памятники времен империи действительно могут быть демонтированы. Для этого необходимо, по его словам, провести независимую оценку комиссией по вопросам разнообразия городской среды. Специалисты должны установить, какие именно названия и памятники должны быть сохранены, чтобы отобразить культурное разнообразие города.
При этом Борис Джонсон, премьер Британии, заявил, что "холодная реальность" заключается в том, что некоторые люди в прошлом действительно подверглись расовой дискриминации в Великобритании, но это не должно служить оправданием актам вандализма в отношении монументов общественных деятелей.
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