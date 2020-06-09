Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0249 GBR   2.1597 TRY   0.2508

Цена на нефть

08.06   $/bbl WTI 38.19 -1.36 Brent 40.80 -1.50

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.06.2020 21:45

Массовые выступления учителей против проекта реформы образования проходят в Афинах

Греческие учителя вышли во вторник на акции в центре Афин, протестуя против реформы образования, которая сейчас обсуждается в парламенте, сообщает интернет-портал греческой газеты "Катимерини".

Акция протеста созвана по призыву трех профсоюзов, в которые объединены

работники сферы образования.

В частности участники протестов выступают против укрупнения классов и сокращения количества учителей. Кроме того, они высказываются против онлайн-образования, отмечая, что камеры на компьютерах как учеников, так и преподавателей, нарушают тайну частной жизни.

Из-за акций протеста в центре Афин наблюдаются затруднения на дорогах, кроме того, не работают многие образовательные учреждения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, УЧИТЕЛЯ, РЕФОРМА, ПРОТЕСТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]