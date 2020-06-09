Массовые выступления учителей против проекта реформы образования проходят в Афинах

Греческие учителя вышли во вторник на акции в центре Афин, протестуя против реформы образования, которая сейчас обсуждается в парламенте, сообщает интернет-портал греческой газеты "Катимерини".

Акция протеста созвана по призыву трех профсоюзов, в которые объединены

работники сферы образования.

В частности участники протестов выступают против укрупнения классов и сокращения количества учителей. Кроме того, они высказываются против онлайн-образования, отмечая, что камеры на компьютерах как учеников, так и преподавателей, нарушают тайну частной жизни.

Из-за акций протеста в центре Афин наблюдаются затруднения на дорогах, кроме того, не работают многие образовательные учреждения.