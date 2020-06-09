ИВ Сумгайыта направит около 4 млн манатов на ремонт и замену лифтов

Исполнительная власть города Сумгайыт привлекла ЗАО «Baki Otis Lift» для замены и ремонта лифтов в многоэтажных домах города.
Согласно данным www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 3 млн 999,350 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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