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Здравоохранение 09.06.2020 18:10

В Азербайджане COVID-19 заразились почти 8,2 тыс. человек, скончались – около 100

В Азербайджане во вторник зафиксировано 315 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Оперативный штаб.

"Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 315 человек, пять человек с положительными результатами на COVID-19 скончались. В то же время 229 человек вылечились и отпущены домой", - говорится в сообщении штаба.

В целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 8191 человека, 4606 - вылечились, 98- скончались.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 3487 человек.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]