В Азербайджане COVID-19 заразились почти 8,2 тыс. человек, скончались – около 100

В Азербайджане во вторник зафиксировано 315 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Оперативный штаб.
"Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 315 человек, пять человек с положительными результатами на COVID-19 скончались. В то же время 229 человек вылечились и отпущены домой", - говорится в сообщении штаба.
В целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 8191 человека, 4606 - вылечились, 98- скончались.
В настоящее время в больницах специального режима находятся 3487 человек.
Н.Аббасова
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