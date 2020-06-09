Власти Азербайджана готовы к самому критическому развитию ситуации с коронавирусом – президент Алиев

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Азербайджане под контролем, при этом власти готовы к самой критической ситуации, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«В настоящее время ситуация с коронавирусом находится под контролем. У нас достаточно койко-мест для лечения всех больных. Кроме этого, у нас уже введены в строй 4 мобильных больницы, до конца июня будут введены в строй еще 6 мобильных больниц. За счет 10 таких больниц число койко-мест увеличится на 2 тыс. Но считаю, что пока в этом нет необходимости», - сказал Алиев во вторник на открытии второй мобильной больницы в Баку.

По его словам, Азербайджан является одной из немногочисленных стран, где все больные лечатся в больницах. «Во многих странах ситуация обратная, бессимптомные больные лечатся дома, их даже не принимают в больницы. Считаю, что за счет этого у нас смертность от коронавируса находится на низком уровне», - отметил он.

Алиев при этом добавил, что последние 10 дней в Азербайджане наблюдается рост числа зараженных, это связано со смягчением специального карантинного режима.

Президент подчеркнул, что в Азербайджане проведено свыше 350 тыс. тестов, при этом общее число зараженных порядка 8 тыс. «В соседней Армении более 13 тыс. зараженных, при том, что число сделанных тестов в 5-6 раз меньше, чем в Азербайджане», - добавил он.

Глава государства отметил, что во всех в закрытых помещениях в Азербайджане должны использоваться медицинские маски. Это касается офисов, общественного транспорта, торговых объектов.

А.Алиев