Спад ВВП Азербайджана за 5 месяцев из-за COVID-19 составил 1,7%, но экономика быстро восстановится - президент Алиев

Спад ВВП Азербайджана в январе-мае 2020 года составил 1,7%, что связано с пандемией коронавируса COVID-19, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Мы ждали, что уже по итогам 4 месяцев экономика продемонстрирует спад из-за коронавируса. Однако, по итогам 4 месяцев рост ВВП составил 0,2%. Но, по итогам 5 месяцев спад был прогнозируемым и составил 1,7%», - сказал Алиев во вторник на открытии второй мобильной больницы в Баку, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, при этом в январе-мае 2020 года рост промпроизводства в ненефтяном секторе составил 14%, АПК – 3,6%.
«Инфляция – ниже 3%. Среднемесячная зарплата достигла 740 манатов или более $430», - отметил он.
При этом Алиев уверен, что экономика Азербайджана быстро восстановится.
Глава государства добавил, что власти Азербайджана направят свыше $2 млрд на поддержку населения и экономики, пострадавших от коронавируса.
Президент подчеркнул, что в условиях распространения коронавируса в Азербайджане основной задачей являлось обеспечения здоровья населения.
Он добавил, что Азербайджан окажет 29 странам гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.
В целом, в Азербайджане по состоянию на 9 июня COVID-19 выявлен у 8191 человека, 4606 - вылечились, 98- скончались. В настоящее время в больницах специального режима находятся 3487 человек.
Правительство Азербайджана на 2020 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3%. При этом правительство пока не публиковало нового прогноза по темпам ВВП с учетом пандемии коронавируса.
По оценкам всех крупных международных финансовых институтов из-за коронавируса в 2020 году в экономике Азербайджана будет иметь место рецессия. Однако, в 2021 году по их прогнозам рост ВВП Азербайджана превысит 2%.
Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,2%.
А.Азизов
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