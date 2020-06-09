США снизили прогноз нефтедобычи в стране в 2020-2021гг

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с майским прогнозом - до 11,6 млн б/с, что будет на 0,7 млн б/с меньше, чем в 2019 году, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

На 2021 год прогноз добычи нефти в США также был скорректирован в сторону снижения на 100 тыс. б/с (по сравнению с предыдущей оценкой падения на 0,8 млн б/с - ИФ), говорится в отчете, то есть, до 10,8 млн б/с.

По данным EIA, добыча нефти в США будет снижаться до марта 2021 года - до 10,6 млн б/с.