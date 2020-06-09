Минэнерго США ожидает цену нефти во II пол. в $37/барр., прогноз на 2021г - $48/барр

Цена на нефть Brent во втором полугодии 2020 года в среднем составит $37 за баррель, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

В следующем году цена вырастет до $48 за баррель. Этот прогноз совпадает с оценкой, сделанной месяцем ранее.