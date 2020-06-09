Азербайджан не планирует заимствования от МФИ на борьбу с COVID-19 – Алиев

Власти Азербайджана не планируют заимствований от международных финансовых институтов (МФИ) в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«По оценкам МФИ, свыше 150 стран обратились к ним за финансовой помощью в рамках борьбы с коронавирусом. Однако, Азербайджана нет в их числе. Мы ни у кого не просим помощи, не хотим кредиты», - сказал Алиев во вторник на открытии второй мобильной больницы в Баку, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, Азербайджан может привлекать кредитные ресурсы только на реализацию высокотехнологических проектов и на выгодных для себя условиях.
Как сообщалось ранее, власти Азербайджана планируют выделить 3,5 млрд манатов (свыше $2 млрд) или 4,3% ВВП на оказание поддержки населению и бизнесу, пострадавшему от коронавирусной инфекции.
В Азербайджане по состоянию на 9 июня COVID-19 выявлен у 8191 человека, 4606 - вылечились, 98 - скончались. В настоящее время в больницах специального режима находятся 3487 человек.
А.Азизов
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