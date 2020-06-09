Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0249 GBR   2.1597 TRY   0.2508

Цена на нефть

08.06   $/bbl WTI 38.19 -1.36 Brent 40.80 -1.50

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 09.06.2020 20:56

Азербайджан не планирует заимствования от МФИ на борьбу с COVID-19 – Алиев

Власти Азербайджана не планируют заимствований от международных финансовых институтов (МФИ) в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«По оценкам МФИ, свыше 150 стран обратились к ним за финансовой помощью в рамках борьбы с коронавирусом. Однако, Азербайджана нет в их числе. Мы ни у кого не просим помощи, не хотим кредиты», - сказал Алиев во вторник на открытии второй мобильной больницы в Баку, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Азербайджан может привлекать кредитные ресурсы только на реализацию высокотехнологических проектов и на выгодных для себя условиях.

Как сообщалось ранее, власти Азербайджана планируют выделить 3,5 млрд манатов (свыше $2 млрд) или 4,3% ВВП на оказание поддержки населению и бизнесу, пострадавшему от коронавирусной инфекции.

В Азербайджане по состоянию на 9 июня COVID-19 выявлен у 8191 человека, 4606 - вылечились, 98 - скончались. В настоящее время в больницах специального режима находятся 3487 человек.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, МФИ, КРЕДИТЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]