ЕС, Франция, Германия и Италия призвали прекратить боевые действия в Ливии

Евросоюз, Франция, Германия и Италия настоятельно призвали всех ливийских и зарубежных участников конфликта в Ливии прекратить боевые действия и возобновить диалог.

Совместное заявление опубликовали во вторник высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, министры иностранных дел Франции - Жан-Ив Ле Дриан, Германии - Хейко Маас и Италии - Луиджи Ди Майо.

Они назвали конструктивными обязательства, принятые сторонами 6 июня в Каире в рамках совместного военного комитета "5 + 5" (пять представителей от Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа (ПНС) и пять - от Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара).

"Эти усилия, - говорится в заявлении, - должны привести к тому, что все стороны "5 + 5" быстро договорятся прекратить огонь, включая вывод из всех районов Ливии всех иностранных войск, наемников и военной техники, поставленной в нарушение оружейного эмбарго ООН, примут конструктивное участие во всех направлениях руководимого ООН внутриливийского диалога, чтобы подготовить почву для всеобъемлющего политического соглашения в соответствии с параметрами, согласованными в Берлине".

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. В последнее время силы ПНС при поддержке Турции активно теснят армию Хафтара, которая теряет один населенный пункт за другим.

В минувшую субботу стало известно, что отряды ПНС, после установления полного контроля над районом ливийской столицы Триполи, ведут наступление на портовый город Сирт, удерживаемый ЛНА.