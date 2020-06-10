США призывают Китай пересмотреть решение об отказе от участия в трехсторонних ядерных переговорах

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли предложил Китаю поменять свое решение и все-таки принять участие в переговорах о контроле над вооружениями вместе с США и Россией.
"Китай только что заявил, что не намерен участвовать в трехсторонних переговорах. Это решение должно быть пересмотрено. Достижение статуса великой державы требует ответственного поведения, присущего великой державе. Нет больше Великой стены секретности вокруг наращивания его ядерных вооружений. Кресло (за столом переговоров- ИФ) ждет Китай в Вене", - написал Биллингсли в своем твиттере.
Соединенные Штаты и Россия проведут 22 июня в Вене встречу, посвященную проблематике контроля над вооружениями.
США будет представлять Биллингсли, а Россию - замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не планирует принимать участие в каких-либо трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями с Россией и США.
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