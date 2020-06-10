США готовы покинуть ДСНВ, но рассматривают все варианты - газета

США "абсолютно готовы" не продлевать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), хотя рассматривают все варианты, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
"Мы абсолютно готовы уйти. Но я бы смягчил это, сказав, что на самом деле все варианты рассматриваются", - заявил изданию высокопоставленный источник администрации США.
В свою очередь, спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью газете в мае заявил, что есть возможность продлить ДСНВ, однако это "неверные рамки для будущего".
"Правильная основа для будущего - это трехсторонний подход, в основе которого лежит эффективная проверка", - отметил он.
"С чем я не согласен и что я считаю очень опасным мышлением времен Холодной войны, так это с утверждением, что китайцам нужно позволить достичь стратегического ядерного паритета с Соединенными Штатами и Россией, прежде чем мы сможем осуществить значимый контроль над вооружениями. Это означало бы, что мы фактически находимся в разгаре трехсторонней гонки вооружений", - добавил Биллингсли.
Власти США продолжают настаивать на привлечении Китая к переговорам о контроле над ядерными вооружениями. Пока неясно, как именно администрация Трампа планирует заставить КНР согласиться на начало переговоров.
Биллингсли сказал, что он частично полагается на помощь России.
Между тем, по словам высокопоставленного источника издания, утверждение США о том, что Китай провел ядерные испытания малой мощности, может стать началом кампании давления, направленной на то, чтобы побудить Пекин к переговорам.
"В конце концов они решат, что им не нравится, когда все это выходит в эфир публично, детали того, что они делают в ходе секретного наращивания", - сказал высокопоставленный чиновник администрации Трампа, выступая на условиях анонимности.
Он добавил, что США будут "мобилизовать мировое мнение против них, если они не будут вести переговоры с нами", и рассматривает множество других вариантов "стимулирования участия".
Соединенные Штаты и Россия проведут 22 июня в Вене встречу, посвященную проблематике контроля над вооружениями.
США будет представлять Биллингсли, а Россию - замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не планирует принимать участие в каких-либо трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями с Россией и США.
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