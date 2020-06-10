Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 822

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у четырех человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 822, сообщает в среду грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 3 тыс. 124 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 279 человек. Выздоровели 690 человек, скончались от коронавирусной инфекции 13 человек.