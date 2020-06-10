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ТЭК 10.06.2020 11:32

В Норильске собрано почти 30 тыс. тонн загрязнённого нефтепродуктами грунта - МЧС

На месте ЧС в Норильске собрано почти 30 тысяч тонн загрязнённого нефтепродуктами грунта, группировка ликвидаторов аварии увеличена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"МЧС России продолжает работы по ликвидации последствий розлива нефтепродуктов в Норильске. В промышленный отвал за сутки на территории ТЭЦ-3 вывезено 6818 тонн загрязненного поверхностного грунта или 29942 тонн нарастающим итогом", - сказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что за прошедшие сутки общими усилиями собрано 3691 кубометров топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 8956 кубометров.

"За сутки было обработано сорбентом 8000 кв. м загрязненной территории (всего 40600 кв. м). К ликвидации ЧС привлечено 681 человек и 266 ед. техники, из них от МЧС России 140 человек и 16 ед. техники",- добавили в МЧС.

Также там отметили, что для ликвидации последствий группировка была увеличена на восемь человек и две единицы техники. "Авиационная группировка составляет 10 воздушных судов, в том числе от МЧС России два воздушных судна", - сообщили спасатели.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждёно четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Розлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994, когда ликвидация заняла 6 лет.

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Тэги: РОССИЯ, НОРИЛЬСК, ГРУНТ, СБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]