Число заболеваний COVID-19 в Центральной Азии превысило 24,6 тыс., выздоровели более 15,8 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 463 и на утро среды достигло 24 тыс. 649, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане 521 человек выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших достигло 15 тыс. 861 человек.
Число жертв коронавируса в регионе увеличилось до 153 человек, три пациента умерли от коронавирусной инфекции в Казахстане, еще двое скончались в Киргизии.
Число больных коронавирусной инфекцией в Казахстане за минувшие сутки увеличилось на 245 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране на утро среды достигло 13 тыс. 319, сообщила межведомственная комиссия по нераспространению заболевания. Рост числа заражений за сутки составил 1,9%.
Вместе с тем, по данным ведомства, 9 июня в Казахстане зарегистрированы еще 440 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, которые не включаются в общую статистику распространения COVID-19 в стране. Всего в стране с 3 июня выявлено 2 тыс. 136 носителей COVID-19 без клинических проявлений болезни, отметили в комиссии.
Кроме того, в Казахстане зарегистрирован еще три летальных случая, общее число скончавшихся от коронавируса достигло 61 человек. Число выздоровевших увеличилось до 8015 человек (+278 человек за сутки).
Новые заражения выявлены в 16 регионах страны. Лидируют по числу заражений Алматы (2 тыс. 939), Нур-Султан (2 тыс. 543), Атырауская область (1 тыс. 227, а также Карагандинская область (1 тыс. 238) и Шымкент (992).
Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 38 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 2093, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев на брифинге в среду. Рост числа заражений за сутки составил 1,85%.
По его словам, скончались два человека. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 26 человек.
В Джалал-Абадской областной больнице скончалась женщина в возрасте 72 года, в Центре общеврачебной практики Панфиловского района Чуйской области - мужчина 70 лет, сообщил Усенбаев.
По данным Минздрава Киргизии, за сутки из стационара выписаны 89 пациентов, на лечении остаются 495 человек, из них двое в реанимации. Всего с начала пандемии в стране излечились от коронавирусной инфекции 1 тыс. 572 человека.
Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 99 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 4 тыс. 547, сообщил в среду Минздрав республики. Рост числа заражений за сутки составил 2,23%.
По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 102 человека и достигло 3 тыс. 459 человек. В настоящее время на карантине в стране находятся почти 45 тыс. человек. У восьми больных состояние оценивается как тяжелое, у двоих - как крайне тяжелое. Число летальных исходов в стране за сутки не изменилось - 18 человек.
В Таджикистане за минувшие сутки коронавирус выявлен у 81 человека, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 4 тыс. 690, сообщили "Интерфаксу" вечером в минувший вторник в пресс-центре Минздрава республики. Рост числа заражений за сутки составил 1,76%. По данным ведомства, за сутки летальные исходы не зарегистрированы, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 48 пациентов, 2 тыс. 815 больных выздоровели, из них 52 человека - за прошедшие сутки.
Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.
По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане. Вместе с тем, въезд в эту страну ограничен, в рамках профилактики COVID-19 созданы карантины.
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