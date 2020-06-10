Азербайджанская нефть Azeri Light подешевела на 1,7%

Цена на азербайджанскую легкую нефть марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF, снизилась на $0,71 - до $41,7 за баррель, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтяном рынке.
"Азербайджанская нефть марки "Azeri LT CIF" подешевела на $0,71 или на 1,7%, составив $41,7 за баррель", - отмечает источник.
Ранее сообщалось, что при изменении цен на прочие сорта нефти меняется и стоимость азербайджанской легкой нефти. С учетом того, что Azeri Light относится к легким и низко сернистым сортам нефти, по отношению к Brent она продавалась с премией и стоила дороже на $2,25 за баррель.
Однако, в марте-апреле и в начале мая Azeri Light продавалась дешевле Brent, дисконт доходил до $10 за баррель по отношению к Brent. В компании SOCAR более низкую по сравнению с Brent стоимость "Azeri Light" объяснили снижением спроса на черное золото в Средиземноморском бассейне, который является традиционным рынком для нефти Azeri Light.
Однако, со второй декады мая Azeri Light вновь продается дороже Brent.
Цена на Brent на момент закрытия торгов во вторник составила $41,18 за баррель.
Как сообщалось, стоимость барреля азербайджанской нефти 21 апреля 2020 года обновила антирекорд 19-летней давности, снизившись до $15,81 за баррель.
Ранее самая низкая цена на баррель "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года ($19,15), самая высокая - в июле 2008 года - $149,66.
Нефть марки Azeri Light добывается в рамках контракта по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в котором доля SOCAR составляет 25%. Прибыльная нефть распределяется среди акционеров проекта в зависимости от их долевого участия в контракте.
На АЧГ приходится 2/3 нефти, добываемой в Азербайджане.
Н.Аббасова
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