В Армении 425 новых заражений коронавирусом за сутки, скончались 13 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 425 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 14 тыс. 103, сообщает в среду армянский единый информационный центр.

По данным центра, за сутки скончались 13 пациентов с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 304 человек. "Из них 227 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 77 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса в Армении 5 тыс. 226 человек (+775 за сутки).

По данным ведомства, за минувшие сутки в стране было проведено 1751 тестов на коронавирусную инфекцию.

В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.

Накануне премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что режим чрезвычайного положения в Армении в связи с пандемией коронавируса, очевидно, будет продлен. По его словам, ситуация с пандемией в стране остается напряженной.