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СНГ 10.06.2020 11:25

Артиста Ефремова проверят на вменяемость

Следствие по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием актера Михаила Ефремова планирует провести в отношении него психиатрическую экспертизу, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"С целью получения объективной оценки состояния психического здоровья Ефремова в рамках расследования уголовного дела будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - сказал собеседник агентства.

Артист Ефремов 8 июня стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе "Гранд-Чероки" выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с фургоном. Утром 9 июня водитель "Лады" Сергей Захаров, который был курьером продовольственного интернет-магазина, скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови артиста.

Сначала Ефремова отпустили под подписку о невыезде, но 9 июня Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). По этой статье Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Артист признал вину в содеянном.

56-летний Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий, Заслуженный артист РФ. Он является сыном создателя театра "Современник", Народного артиста СССР Олега Ефремова. Известен критикой российской власти и чтением сатирических стихов о политике, в частности, в рамках проекта "Гражданин поэт".

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Тэги: РОССИЯ, АРТИСТ, ПСИХИАТРИЯ, ЭКСПЕРТИЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]