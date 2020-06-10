Trans Adriatic Pipeline AG завершил строительство участка газопровода TAP по дну Адриатического моря

Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP AG) завершил строительство морского участка газопровода TAP.

"TAP AG успешно завершил строительство морского участка трубопровода длиной 105 км. Для строительства данного участка TAP использовано примерно 9 тыс. труб диаметром 36 дюймов и общим весом около 100 тыс. тонн. Трубы проложены по дну Адриатического моря: 25 км в территориальных водах Италии, 43 км - в международных водах и 37 км - в территориальных водах Албании", - говорится в сообщении

По данным консорциума, самая глубокая точка трубопровода находится примерно в 810 метрах ниже уровня моря. Трубоукладчик "Castoro Sei" компании Saipem прокладывал в среднем 1,2 км труб в день, достигая пика в 2,8 км в день.

Работы по соединению итальянского и албанского участков газопровода начались в середине января 2020 года. Сначала трубы были сварены и протестированы на борту судна "Castoro Sei", затем проложены по дну Адриатического моря, начиная с побережья Италии в направлении Албании.

"Завершение строительства морского участка TAP является еще одной важной вехой на пути к завершению нашего проекта. Вступив в строй, TAP приведет новый источник природного газа в Европу, поддерживая ее задачи по декарбонизации, обеспечению энергетической безопасности и диверсификации источников поставок газа", - отметил управляющий директор TAP Лука Шиппати (Luca Schieppati), слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Проект TAP завершен более, чем на 95%, и мы с нетерпением ожидаем пересечения финишной черты к концу этого года", - заявил директор проекта TAP Джон Хейнс (John Haynes).

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Проект предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Первые поставки газа в Европу через ТАР начнутся к концу 2020 года.

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд евро.

Закладка фундамента Транс-Адриатического трубопровода состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

Н.Аббасова