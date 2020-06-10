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СНГ 10.06.2020 11:36

В Москве 1195 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных почти достигло 200 тыс

За последние сутки в Москве выявлено 1 тыс. 195 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, а их общее число достигло 199 тыс. 785, сообщает оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с COVID-19 в среду.

Таким образом, суточный прирост выявленных случаев достиг минимума, начиная с 11 апреля, когда было зафиксировано 1306 новых случаев коронавируса, в дальнейшем этот показатель был только выше.

При этом за последние сутки число выздоровевших от коронавируса - 3 тыс. 796 - вновь значительно превысило число заболевших, а общее число вылечившихся достигло 113 тыс. 533.

Суточный максимум выявленных случаев коронавируса в Москве приходится на 7 мая - 6 тыс. 703. Во второй декаде апреля в Москве фиксировалось по 2-3 тыс. новых случаев ежедневно, со 2 мая - 5,5-6 тыс., с 13 мая - менее 5 тыс., с 16 мая - менее 4 тыс., а с 24 мая этот показатель стабильно менее 3 тыс. в сутки.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве ушло из жизни 56 пациентов с коронавирусом, а общее число жертв инфекции достигло 3 тыс. 85.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]