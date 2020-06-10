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Дальнее зарубежье 10.06.2020 15:47

В Швеции закрыли нашумевшее дело об убийстве премьера Улофа Пальме

Прокуратура Швеции в среду закрыла дело об убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году, поскольку главный подозреваемый мертв, передают европейские СМИ.

"Поскольку он (подозреваемый - ИФ) мертв, я не могу выдвинуть обвинения против него, поэтому я решил прекратить расследование", - заявил журналистам прокурор Кристер Петерссон.

Подозреваемый в убийстве - Стиг Энгстром - покончил с собой в 2000 году. Прокуратура полагает, что он убил премьера из-за левых убеждений Пальме.

Премьер-министр Швеции был застрелен поздно вечером 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма, когда возвращался домой из кинотеатра вместе с женой Лизбет, их сыном и его подругой. Все они были без охраны. Убийца выстрелил главе правительства в спину и скрылся.

Свидетелями убийства стали десятки человек. Тысячи человек были допрошены по этому делу, но, тем не менее, расследование продолжалось все эти годы.

Супруга Пальме в ходе дачи показаний указала на мужчину по имени Кристер Петерссон (полный тезка следователя - ИФ), и его осудили в 1989 году пожизненно, однако его защита подала апелляцию, по итогам которой он был освобожден. Суд пришел к выводу, что у Петерссона не было мотива для убийства, также не был найден револьвер, из которого убили Пальме, и не было других улик. Петерссон умер в 2004 году.

Пальме занимал пост премьер-министра в 1969-1976 годах и в 1982-1986 годах. Он руководил Социал-демократической партией Швеции и был известен своими левыми взглядами. Его супруга Лизбет скончалась в 2018 году, так и не узнав, кто убил ее супруга.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ПРЕМЬЕР, УБИЙСТВО, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]