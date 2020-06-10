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Дальнее зарубежье 10.06.2020 16:01

Столтенберг призвал союзников не снижать взносы в бюджет НАТО из-за коронавируса, поскольку Россия продолжает вооружаться

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу продолжать вносить в бюджет организации по 2% своего ВВП, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса.

"Я вижу снижение конъюнктуры в странах-членах альянса и знаю, что для борьбы с этим нужно увеличивать расходы во многих сферах. Однако угрозы и вызовы в сфере безопасности, существовавшие до кризиса, не исчезли и во время пандемии", - сказал Столтенберг в интервью газете Die Welt, опубликованном в среду.

"Россия продолжает вооружаться, глобальный баланс сил меняется из-за усиления Китая, а террористическая организация ИГИЛ (запрещена в РФ) вновь пытается укрепить позиции в Сирии и Ираке", - сказал генсек НАТО, слова которого приводит радио "Дойче велле".

Оно пояснило, что к 2024 году все союзники по НАТО должны обеспечить выделение на военные нужды альянса не менее двух процентов от объема своего ВВП.

Германия за последние годы увеличила расходы на оборону, однако в 2019 году они все еще составляли 1,38% ВВП. В связи с этим президент США Дональд Трамп постоянно критикует Берлин, обвиняя его в недостаточно активном финансовом участии в НАТО.

США в 2019 году выделили на оборону, согласно данным НАТО, $730 млрд, то есть около 3,4% своего ВВП.

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Тэги: НАТО, СОЮЗНИКИ, ВЗНОСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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