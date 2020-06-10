Испанцам разрешат свободно передвигаться по стране с 21 июня

Испанский конгресс депутатов в ближайшее время одобрит предложение правительства и специальный документ о действии санитарных мер для борьбы с коронавирусом после снятия режима повышенной опасности 21 июня, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

С 21 июня, таким образом, будут сняты ограничения на передвижения внутри страны, однако границы для международного туризма останутся закрытыми до 1 июля.

Между тем, в рамках пилотного проекта Балеарские острова начнут принимать иностранцев во второй половине июня, ожидается более 10 тыс. туристов из Германии.

В Испании действует обязательное ношение масок в общественных местах, транспорте и тех помещениях, например, в магазинах, где невозможно соблюдать дистанцию 1,5 метра. За нарушение этого правила грозит штраф в 100 евро.

За время пандемии в Испании зарегистрировано около 290 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 27 тыс. человек скончалось.