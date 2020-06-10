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Дальнее зарубежье 10.06.2020 16:36

На Кипре считают, что круизы смогут возобновиться только к концу года

На Кипре полагают, что возобновление круизных туров может стать возможным только к концу года, сообщает в среду издание Cyprus Mail.

Отмечается, что это связано со сложной подготовкой к возобновлению круизов, поскольку суда заходят в территориальные воды разных стран и необходимы разрешения всех сторон.

По словам капитана порта Лимассола Панайотиса Агатоклеуса, после пандемии коронавируса COVID-19 "существует еще сложный психологический аспект - находиться на борту и путешествовать с другими людьми в ограниченном пространстве в течение долгого времени".

Накануне на Кипре возобновили международное пассажирское авиасообщение. В страну прибыли первые туристы на рейсах из Болгарии, Греции и Израиля.

В начале пандемии коронавируса сразу на нескольких круизных судах были выявлено случаи заражения коронавирусом, в результате лайнеры не пускали в порты и они оставались на карантине в море.

Ранее сообщалось, что с 13 июня на Кипре откроются парки развлечений, аквапарки, спортзалы. Кинотеатры возобновят работу в начале августа, а с 1 сентября будут вновь разрешены массовые собрания.

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Тэги: КИПР, КРУИЗЫ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]