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Туризм 10.06.2020 16:47

Правительство ФРГ решило продлить предупреждение для турпоездок за пределы ЕС до 31 августа

Правительство Германии в свете пандемии коронавируса решило продлить предупреждение для туристических поездок немцев за пределы ЕС, стран шенгенского соглашения и Великобритании до 31 августа, сообщает в среду МИД ФРГ.

"Сегодня правительство решило продлить действие предупреждения для стран за исключением ЕС, шенгенской зоны и Великобритании до 31 августа. В отличие от наших европейских соседей с остальными странами мира мы не располагаем данными, критериями и процессами согласования, которые позволили бы обеспечить путешествия без ограничений и без просчитанных рисков", - сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас, его цитирует пресс-служба министерства.

По словам министра, власти ФРГ не хотят рисковать и опасаются, что летом граждане ФРГ снова окажутся за границей по всему миру и заразятся коронавирусом.

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Тэги: ФРГ, ТУРИЗМ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]