Правительство ФРГ решило продлить предупреждение для турпоездок за пределы ЕС до 31 августа

Правительство Германии в свете пандемии коронавируса решило продлить предупреждение для туристических поездок немцев за пределы ЕС, стран шенгенского соглашения и Великобритании до 31 августа, сообщает в среду МИД ФРГ.
"Сегодня правительство решило продлить действие предупреждения для стран за исключением ЕС, шенгенской зоны и Великобритании до 31 августа. В отличие от наших европейских соседей с остальными странами мира мы не располагаем данными, критериями и процессами согласования, которые позволили бы обеспечить путешествия без ограничений и без просчитанных рисков", - сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас, его цитирует пресс-служба министерства.
По словам министра, власти ФРГ не хотят рисковать и опасаются, что летом граждане ФРГ снова окажутся за границей по всему миру и заразятся коронавирусом.
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