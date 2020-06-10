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СНГ 10.06.2020 17:04

Лукашенко потребовал устроить проверки частному бизнесу, где увольняют людей, не поддерживающих альтернативных кандидатов в президенты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил выработать систему проверок частных компаний и выяснить причины сокращения их персонала.

"В последнее время, уверен, и вам так же, как и мне, поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно - в Минске, других городах частные компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать массово, но достаточно много", - заявил Лукашенко на совещании в среду.

Президента цитирует госагентство БелТА.

При этом, по словам Лукашенко, в частных фирмах увольняют людей из-за того, что они не поддерживают альтернативных кандидатов на президентских выборах. "Мало того, увольняют людей - тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался - уходи", - сказал глава государства.

В данной связи Лукашенко поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко, председателю Совета Республики Наталье Кочановой и управляющему делами президента Виктору Шейману подключиться к этому вопросу и выработать систему проверок частных компаний.

"На госпредприятиях такого нет. И посмотреть, за что уволили людей за последние три месяца. Публично хочу сказать: если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу стране, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить им за три, два или один месяц - за то, что выкинули безосновательно", - заявил президент.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БИЗНЕС, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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