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СНГ 10.06.2020 17:32

Лукашенко поручил оказать ЦИК необходимую поддержку в организации выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оказать Центризбиркому необходимую поддержку по ходу избирательной кампании, но сделать это "аккуратно", чтобы избежать упреков в использовании административного ресурса.

"Все, что ЦИК попросит, - мы должны оказать эту поддержку", - сказал Лукашенко на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам в Минске в среду. Его цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко обратил внимание, что в ЦИК на постоянной основе работает всего несколько человек.

Председатель ЦИК страны Лидия Ермошина уточнила со своей стороны: "На постоянной основе два человека - я и секретарь. И семь человек аппарата".

"Ясно, что два ответственных работника выборы никак не организуют, особенно с технической точки зрения. Поэтому Администрация президента и Управление делами всегда оказывали необходимую поддержку, которую ЦИК запросит", - сказал на это Лукашенко.

"Притом делать это надо аккуратно, чтобы ни нас, ни Лидию Михайловну не упрекали, что она использует какой-то административный ресурс и ресурс президента (тоже возможного кандидата в президенты)", - предупредил он.

Президент отметил (и Ермошина это подтвердила), что с точки зрения финансирования вопросов нет.

"Как всегда, мы оказываем поддержку по средствам связи, доставке людей, и на местах в участковых комиссиях работают, надо, чтобы предприятия их поддержали, и так далее", - пояснил Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа. В настоящее время сбор подписей за выдвижение в качестве кандидата в президенты ведут 14 инициативных групп.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЦИК, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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