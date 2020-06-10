Лукашенко поручил оказать ЦИК необходимую поддержку в организации выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оказать Центризбиркому необходимую поддержку по ходу избирательной кампании, но сделать это "аккуратно", чтобы избежать упреков в использовании административного ресурса.
"Все, что ЦИК попросит, - мы должны оказать эту поддержку", - сказал Лукашенко на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам в Минске в среду. Его цитирует госагентство БелТА.
Лукашенко обратил внимание, что в ЦИК на постоянной основе работает всего несколько человек.
Председатель ЦИК страны Лидия Ермошина уточнила со своей стороны: "На постоянной основе два человека - я и секретарь. И семь человек аппарата".
"Ясно, что два ответственных работника выборы никак не организуют, особенно с технической точки зрения. Поэтому Администрация президента и Управление делами всегда оказывали необходимую поддержку, которую ЦИК запросит", - сказал на это Лукашенко.
"Притом делать это надо аккуратно, чтобы ни нас, ни Лидию Михайловну не упрекали, что она использует какой-то административный ресурс и ресурс президента (тоже возможного кандидата в президенты)", - предупредил он.
Президент отметил (и Ермошина это подтвердила), что с точки зрения финансирования вопросов нет.
"Как всегда, мы оказываем поддержку по средствам связи, доставке людей, и на местах в участковых комиссиях работают, надо, чтобы предприятия их поддержали, и так далее", - пояснил Лукашенко.
Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа. В настоящее время сбор подписей за выдвижение в качестве кандидата в президенты ведут 14 инициативных групп.
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