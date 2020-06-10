В Москве ждут Лукашенко на параде Победы в Москве - МИД РФ

В Москве ожидают, что президент Белоруссии приедет в Москву на парад Победы 24 июня, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Ровно через две недели, 24 июня, мы ожидаем в Москве на параде Победы президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко", - сказал Руденко журналистам.