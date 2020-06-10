Лавров 19 июня посетит Минск, планируется подписание соглашения о взаимном признании виз - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 июня посетит с рабочим визитом Минск, планируется подписать соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Важное направление работы на интеграционном треке - это формирование единого миграционного пространства Союзного государства, и важнейшим шагом здесь станет соглашение о взаимном признании виз, подписать которое планируется в рамках визита министра иностранных дел России в Минск 19 июня", - сказал он в ходе видеоконференции, посвящённой перспективам развития отношений между Россией и Белоруссией.