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СНГ 10.06.2020 17:46

Лавров 19 июня посетит Минск, планируется подписание соглашения о взаимном признании виз - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 июня посетит с рабочим визитом Минск, планируется подписать соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Важное направление работы на интеграционном треке - это формирование единого миграционного пространства Союзного государства, и важнейшим шагом здесь станет соглашение о взаимном признании виз, подписать которое планируется в рамках визита министра иностранных дел России в Минск 19 июня", - сказал он в ходе видеоконференции, посвящённой перспективам развития отношений между Россией и Белоруссией.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, БЕЛОРУССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]