Маас обеспокоен планами Израиля аннексировать территории Западного берега реки Иордан

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в среду выразил обеспокоенность в связи с планами руководства Израиля провести аннексию территорий Западного берега реки Иордан и Иорданской долины, пишет газета "Едиот ахронот".

"Многие в Израиле и в Европейском Союзе обеспокоены в связи с нынешним развитием ближневосточного мирного процесса и планов возможной аннексии", - сказал Маас перед прибытием в Израиль в среду, куда он отправился с государственным визитом.

"Германия сохраняет приверженность целям решения о двух государствах путем переговоров. Мы будем об этом говорить, и я намереваюсь подчеркнуть то, что мы готовы поддержать все инициативы, направленные на возрождение переговоров между израильтянами и палестинцами", - добавил он.

Маас в среду направился в Иерусалим, где у него запланированы переговоры с главой МИД Израиля Габи Ашкенази, премьером Биньямином Нетаньяху и с министром обороны Бенни Ганцем.

Затем, как ожидается, он посетит Иорданию, где проведет видеоконференцию с палестинским премьером Мухаммедом аш-Штайэ, и проведет переговоры с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади.

Аннексия Израилем палестинских земель на Западном берегу реки Иордан предусмотрена представленным президентом США Дональдом Трампом 28 января планом ближневосточного урегулирования, получившим название "сделка века". Палестинцы и многие страны этот план осудили.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в прошлом месяце, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.

Глава правительства Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммед аш-Штайэ заявил что палестинцы ответят в случае аннексии Израилем Иорданской долины провозглашением государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Ранее в ПНА заявили, что готовящаяся Израилем операция по аннексии части Западного берега реки Иордан повлечет за собой беспрецедентный уровень насилия.