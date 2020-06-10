В Белоруссии 801 новый случай заражения Covid-19, шесть пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 10 июня зарегистрировано 51 тыс. 66 человек с положительным тестом на коронавирус, прирост за последние сутки составил 801 человек, сообщили в Минздраве страны.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 288 (на 9 июня - 282) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
По данным Минздрава, на 10 июня выздоровели и выписаны 25 тыс. 667 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 9 июня - 24 тыс. 506 человек). Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 1 161 человека.
Всего было проведено 659 тыс. 565 тестов на коронавирусную инфекцию (плюс 15,4 тыс. за последние сутки), сообщили в министерстве.
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